FRANCAVILLA FONTANA – Rimasto incastrato tra le sbarre del passaggio a livello ha, con una manovra, aggirato i binari, permettendo così il transito in tutta tranquillità del convoglio. Nessun danno e nessun ferito, ma un po’ di paura per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi al passaggio a livello di via Zullino, a Francavilla Fontana, dove un’auto è rimasta bloccata dalle sbarre che, durante il transito, forse un po’ imprudente, si erano abbassate. Il mezzo è stato così “parcheggiato” lateralmente ai binari, mentre il macchinista, prontamente allertato dal sistema di sicurezza, ha prima fermato il convoglio per poi riprendere la sua corsa senza alcun pericolo. È accaduto nel primo pomeriggio. L’episodio ha causato solo qualche rallentamento al traffico veicolare, rimasto bloccato in prossimità di una scuola primaria in un orario caratterizzato dalla presenza di mamme, papà e bambini.

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp