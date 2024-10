Francavilla Fontana, 102 anni per nonna Maria: “Un esempio di saggezza”

Nonna Maria Ciracì di Gesù, francavillese, ha festeggiato 102 anni attorniata dai sei figli, nipoti e parenti. Da ragazza ha sempre vissuto a Francavilla Fontana e da piccola ha lavorato nei campi. Suo marito Giacinto Della Corte è venuto a mancare 6 anni fa. Nonna Maria nonostante i diversi sacrifici fatti e le sofferenze della vita, rimane un esempio di saggezza. Al taglio della torta presente Maurizio Bruno, consigliere regionale e presidente del Consiglio Comunale. “Giacinto e Maria di Gesù, grandi amici dei miei genitori, sono stati come dei nonni per me. E come nonni mi hanno insegnato cose che appartengono ormai al passato, ma che mi porterò sempre nel cuore. Maria Di Gesù ha attraversato la storia del nostro paese, vivendo epoche entusiasmanti e dolorose. Questa ragazza è una forza della natura. E per me è anche un simbolo”, ha dichiarato Bruno.

