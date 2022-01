FRAGAGNANO – Paura nelle campagne di Fragagnano per un incendio divampato all’interno di una villetta, in Contrada Terranova. Da accertare le cause che hanno provocato le fiamme. Al .momento del rogo in casa c’erano alcune persone che sono riuscite a mettersi in salvo, tutti illesi

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria, necessario anche l’intervento dei Carabinieri e degli agenti della Polizia Locale di Fragagnano.