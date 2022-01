LECCE – Incendio in un appartamento. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22.45 a Lecce in via delle Bombarde e hanno interessato vari arredi del soggiorno e la cucina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce ed è stato richiesto anche l’intervento del personale 118 per verificare lo stato di salute delle persone presenti all’interno dell’abitazione. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.