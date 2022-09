Forza Italia in Puglia cerca di rafforzarsi sopratutto in quei territori che sembrano aver subito un freno in seguito all’ufficializzazione delle candidature. Nel Salento per esempio, i ben informati, riferiscono di qualche mal di pancia e di qualche strappo dovuto proprio alla delusione dopo aver visto il proprio nome escluso dalla rosa dei papabili candidati. Tra questi c’è chi è pronto a giurare esserci il nome di Vincenzo De Giorgi, la cui nomina avverrebbe proprio in seguito ad una sua grande delusione, poiché egli stesso avrebbe confidato ai suoi intimi di “ essere in corsa per la Camera”, per poi vedere il nome di Caroppo al posto del suo. Nonostante in questi giorni i vertici di partito tentino di mettere la polvere sotto i tappeti per non accendere polemiche durante la campagna elettorale, evidente era durante la conferenza stampa di Tajani, tenutasi a Lecce lo scorso 26 agosto, l’assenza del consigliere Regionale e coordinatore provinciale Paride Mazzotta, di Giancarlo Mazzotta, del senatore Barba, del consigliere comunale Antonio Barba, del senatore Gallo, dell’on Veronica Giannone e di tutti gli amministratori che rispondono al richiamo dei Mazzotta. Mal di pancia passeggeri? Forse si, forse no, si valuterà in base alle percentuali che il partito del presidente prenderà nei collegi del Salento. In questo scenario di retro-politica, che potrebbe dire tutto e nulla, arriva la nomina a vice commissario regionale di Vincenzo de Giorgi a nome del commissari regionale on. Mauro D’Attis e del suo vice Dario Damiani: “ Si rafforza la componente salentina all’interno della dirigenza di Forza Italia: abbiamo nominato Vincenzo De Giorgi, da 9 anni consigliere comunale di Copertino, per l’incarico di vice coordinatore regionale del partito. Affiancherà il vice coordinatore Domenico Damascelli, e siamo certi che insieme sapranno arricchire Fi con nuova energia. De Giorgi, che lavora nel campo della formazione professionale, ha 41 anni ed è stato candidato sindaco nel suo Comune, spendendosi anche alle scorse elezioni regionali nella lista azzurra. Non abbiamo dubbi sull’impegno che sarà in grado di profondere per il partito sul territorio, anche grazie alla sua vicinanza al mondo dell’associazionismo. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.