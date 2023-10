Foggia, vittoria di carattere: Turris rimontata e battuta 2-1

FOGGIA – Il Foggia ritrova lo “Zaccheria” pieno dopo tre mesi e mezzo ed ottiene la seconda vittoria consecutiva, un 2-1 conquistato con carattere contro la Turris. Gara inizialmente bloccata, entrambe le squadre provano a pungere senza però scardinare la difesa avversaria. Al 13’ Carillo è provvidenziale con un intervento a limite su Nocerino lanciato a rete: tutto regolare, vane le proteste campane. 33’, la Turris è sbilanciata e il Foggia innesca una pericolosa ripartenza, Peralta si trova a tu per tu con Pagno, seppur distante dalla porta, ma perde l’equilibrio e stende l’estremo difensore, non c’è nulla per il direttore di gara. I corallini rispondono con una conclusione di Frascatore al 40’. La Turris è pericolosissima a pochi secondi dal calcio d’inizio della ripresa: suggerimento di Maniero per un Nocerino lasciato solissimo dalla difesa del Foggia, encomiabile la risposta di Nobile. La reazione rossonera non si fa attendere, al 55’ Marino tenta la botta da fuori e centra in pieno la traversa, murata la successiva respinta. Gli ospiti tornano pericolosi al 68’: corner preciso, colpo di testa di Miceli fuori di un soffio. L’episodio chiave giunge due minuti dopo: Marino perde palla, in maniera regolare per l’arbitro, l’azione prosegue con Nobile che non trattiene la conclusione di De Felice, Scaccabarozzi è il più lesto di tutti e ribadisce in rete per il vantaggio della Turris. I satanelli non ci stanno e pareggiano al 76’, Embalo calcia senza pensarci ed una deviazione inganna Pagno facendo esplodere lo “Zaccheria”, 1-1. Ma gli uomini di Cudini non si accontentano: all’83’ Schenetti affonda sulla destra e serve Salines che tocca in rete e ribalta la partita. Smaltita l’ebbrezza del vantaggio, il Foggia non corre alcun pericolo e ottiene altri tre punti d’oro, allungando a quattro gare la propria striscia positiva.

IL TABELLINO

Foggia (3-4-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Di Noia; Antonacci, Martini (34’st. Rossi), Marino, Vezzoni (34’st. Papazov); Schenetti (42’st. Vacca); Peralta (42’st. Idrissou), Tonin (19’st. Embalo). All. Cudini.

Turris (3-4-3): Pagno; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum (32’st. Pugliese), Scaccabarozzi (32’st. Esempio), Franco, Contessa; Giannone (20’st. Matera), Maniero (20’st. De Felice), Nocerino (11’st. D’Auria). All. Caneo.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

Note: ammoniti: Carillo (F), Giannone (T), Antonacci (F), Marino (F), Miceli (T), Di Noia (F), De Felice (T), Esempio (T).

Angoli: 2-5

Marcatori: 25’st. Scaccabarozzi (T), 31’st. Embalo (F), 38’st. Salines (F).

