FOGGIA – Un incendio è divampato la scorsa notte in un seminterrato di Via Cosmano, nella periferia di Foggia, distruggendo il magazzino del noto negozio di articoli per la casa Chic e danneggiando gravemente il punto vendita. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio sarebbe di natura accidentale, causato dal cortocircuito avvenuto nel parcheggio interrato dello stabile, dove erano parcheggiate due auto, andate completamente distrutte.