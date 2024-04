Foggia, trovato un chilo di hashish in carcere

Un chilo di hashish è stato trovato dalla Polizia Penitenziaria all’interno del carcere di Foggia. Lo comunica Pasquale Montesano, segretario generale del sindacato Osapp.

Lo stupefacente è stato scoperto nel pomeriggio di venerdì 19 aprile nei pressi del campo sportivo della struttura di detenzione, dove era in corso l’attività ricreativa dei detenuti. Era in una pochette nascosta in un’intercapedine. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, sarebbe stata lanciata dall’esterno.

“Nella circostanza – sottolinea Montesano -, non possiamo mancare di evidenziare come la Polizia Penitenziaria in Puglia, particolarmente a Foggia, stia subendo il disagio di una organizzazione complessiva che non funziona, sottodimensionata negli organici e poco attenzionata dalla politica e dall’amministrazione penitenziaria. Chiediamo un immediato incremento degli organici già dalle prossime assegnazioni del 183esimo corso per la Puglia e per Foggia in particolare”.

”Ribadiamo nuovamente al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Governo Meloni di aprire un tavolo di confronto permanente per discutere di riforme, organici, equipaggiamenti, sovraffollamento detentivo”, conclude Montesano.

