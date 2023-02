FOGGIA – Sarebbero stati costretti a versare 5 euro al giorno per essere accompagnati al lavoro, controllati a vista, non avrebbero fatto pause e sarebbero stati insultati. In otto ore dovevano riempire almeno 56 cassette con i prodotti agricoli: sette arresti dei Carabinieri per sfruttamento di braccianti agricoli stranieri residenti anella baraccopoli di Borgo Mezzanone a Foggia. Coinvolte anche due aziende agricole. I due presunti ‘caporali’ senegalesi sono stati rintracciati nel loro paese d’origine.

Condividi su...



Linkedin

email