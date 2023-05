Foggia: Rossi, ‘A Cerignola cuore caldo e testa fredda’

(Di Lorenzo Ruggieri) Cerignola: “Sarà una partita in cui serviranno un cuore caldo e la testa fredda. Non dobbiamo ragionare pensando anche alla sfida di ritorno. I nostri avversari saranno agevolati dal fattore campo, dove hanno costruito tante fortune. Noi avremo più da perdere che da guadagnare ma servirà serenità”.

Infermeria: “Mancheranno Garattoni, Vacca, Markic e Nobile, il resto della squadra è a disposizione, compreso Di Pasquale”.

Assenza dei tifosi foggiani: “Durante il Covid abbiamo potuto constatare come il calcio senza tifosi sia un altro sport. Il pubblico non incide sul risultato, ma fa parte dello spettacolo. A mio avviso, i divieti sono un’aberrazione, non li capisco, ma ci adegueremo”.

Formazione: “La vittoria con il Potenza ci permette di continuare su questa strada. Avrò bisogno di tutti, visti gli infortuni, le squalifiche e gli impegni ravvicinati. Ho un’idea, ma scioglierò gli ultimi dubbi durante l’allenamento di rifinitura”.

Gara con Potenza: “Conosco il gruppo da poco ed è la prima volta che affrontiamo partite da dentro o fuori. La responsabilità a volte può attanagliare le gambe e non giocavamo da 20 giorni. Il Potenza è una squadra di categoria, in grado di sfruttare gli episodi. Mi auguro che quella di Cerignola sia una sfida diversa”.

