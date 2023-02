Foggia: Rammarico Gallo, ‘Dovevamo chiuderla’

C’è rammarico nelle parole di Fabio Gallo, tecnico del Foggia, per come è maturato il pareggio di Crotone. Quando il colpaccio sembrava fatto, la sfortunata autorete di Garattoni ha cambiato il destino del match. “Avremmo dovuto chiuderla prima sfruttando meglio qualche ripartenza – dice il tecnico analizzando la sfida dello Scida -. Peccato perché le occasioni ce le siamo create, soprattutto nel primo tempo che avremmo meritato di chiudere in vantaggio. Resta un pizzico di delusione, ma accettiamo il risultato del campo: siamo venuti a Crotone e ce la siamo giocata con la seconda della classe. La nostra forza deve essere quella di affrontare ogni partita come se fosse decisiva e con la consapevolezza che una classifica così corta può cambiare sempre. In questo momento stiamo bene, ma manca ancora tanto e il nostro calendario è molto compresso con diverse partite ravvicinate”.

