Foggia, Peralta è un obiettivo concreto del Catania

Il Catania si conferma una delle società di Serie C più attive in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club etneo avrebbe messo nel mirino Diego Peralta, attaccante del Foggia protagonista di 18 presenze ed una rete nella stagione corrente. L’italo-argentino sarebbe un obiettivo concreto del Catania e non è escluso che possa lasciare i rossoneri nelle prossime ore.

