FOGGIA – Non tarda ad arrivare la risposta massiccia dello Stato alla preoccupante escalation di fatti criminosi avvenuti nelle ultime settimane tra Foggia e San Severo. Sin dalle prime ore della nottata infatti è in atto un’operazione ad alto impatto delle forze dell’ordine nel cuore delle due città. Centinaia di agenti della Polizia di Stato della Questura e di militari dei Comandi Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, in contemporanea, stanno eseguendo decine e decine di perquisizioni e controlli “a tappeto” – in più aree sensibili del capoluogo e della provincia – alla ricerca di armi, droga ed eventuali catturandi.