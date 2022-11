Condividi su...

Esprime parole di apprezzamento verso il suo gruppo il tecnico del Foggia Fabio Gallo al termine del match vinto contro il Monopoli: “Ho detto ai ragazzi che sarebbe stata una partita difficile. Chi sarebbe riuscito a soffrire di più avrebbe vinto. Il mio Foggia ha sofferto tanto, ha sfruttato due occasioni e ha vinto la partita per intensità, determinazione e voglia di soffrire”. Un elogio anche alla mentalità messa in campo: “Il gruppo ha imparato a ragionare con il noi e non con l’io. L’esempio lampante è Vuthaj che vive per il gol ma lavora in modo egregio per la squadra. Alla fine vince il Foggia e non il singolo giocatore”: