MONOPOLI – La sua squadra non meritava la sconfitta. Questo il pensiero dell’allenatore del Monopoli Pippo Pancaro al termine del derby perso contro il Foggia: “Complimenti al Foggia ma è un risultato non giusto per quello che si è visto in campo. Sapevamo che abbiamo bisogno di lavorare. Continuiamo a fare quello che stiamo facendo perché secondo me alla fine arriveremo a quello che ci siamo prefissati. Con il recupero di alcuni giocatori importanti dobbiamo dare continuità durante la partita. Dispiace perdere in casa. Dobbiamo smaltire la delusione stasera e da domani pensare a ripartire. Accettiamo i fischi ma ai ragazzi non posso rimproverare niente sotto il punto di vista dell’atteggiamento”.