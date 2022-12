Condividi su...

FOGGIA – Funzionari pubblici conniventi per far percepire indebitamente il reddito di cittadinanza creando e utilizzando oltre 220 identità di stranieri residenti in Italia riuscendo ad intascare senza averne diritto più di 700 mila euro di sussidi pubblici. È quanto accertato dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia che nelle scorse ore hanno eseguito, in tutto il territorio nazionale, una serie di perquisizioni nei confronti anche di dipendenti di Poste Italiane, dell’Agenzia delle entrate e di Caf di varie regioni. Le perquisizioni mirano alla ricerca della documentazione e di prove utili a dimostrare il sistema fraudolento, così da poter individuare tutti beneficiari e restituire le somme illecitamente percepite. l’Inchiesta si inserisce in una attività di contrasto alla criminalità economico finanziaria e all’infedeltà dei pubblici dipendenti.