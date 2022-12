Taranto, rapinarono tabaccheria: 2 arrestati, anche un 15enne

Condividi su...

Un 20enne e un 15enne sono stati arrestati dalla Polizia per una rapina commessa il 18 novembre scorso ai danni del titolare di una tabaccheria di Taranto. Ai due sono state notificate ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse rispettivamente dai gip del Tribunale ordinario e da quello per i minorenni. Rispondono, in concorso, del reato di rapina aggravata dall’uso delle armi.

Poco prima della chiusura dell’esercizio commerciale, in tarda mattinata, due persone, con il volto coperto e armate di pistola, si introdussero all’interno della tabaccheria, minacciando i due gestori e facendosi consegnare l’incasso.

L’attività investigativa ha consentito di concentrare l’attenzione sul 20enne, domiciliato poco lontano dallo stesso esercizio commerciale, e sul 15enne, con cui il primo aveva assidue frequentazioni. Gli agenti hanno trovato, in entrambe le abitazioni degli indagati, dei capi di abbigliamento simili a quelli indossati durante la rapina.

Inoltre, il 20enne è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola cancellata, mentre il 15enne di un passamontagna compatibile con quello usato dai rapinatori.