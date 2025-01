Foggia, l’ex ds Domenico Roma potrebbe ripartire dal Messina

Domenico Roma è pronto a tornare in pista. L’ex direttore sportivo del Foggia, infatti, è in trattativa con la nuova e ambiziosa proprietà del Messina che lo ha messo in cima alle proprie preferenze per rifondare la dirigenza. Nei giorni scorsi ci sono già stati dei contatti e le sensazioni sono positive. Roma, tuttavia, è ancora sotto contratto con il Foggia e nei prossimi giorni potrebbe risolvere il contratto con il club del Presidente Canonico.

