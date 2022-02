FOGGIA – Donazioni e “terapie sospese” è l’ultima iniziativa solidale di iFun, l’associazione di genitori di figli con autismo e disturbi psicosensoriali. La situazione pandemica, unitamente all’aumento generalizzato del costo della vita, ha acuito il divario economico, in particolare per le famiglie con figli in condizione di disabilità, che devono sostenere i costi delle “terapie”.