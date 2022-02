Lecce- Nato il 6 luglio 1956 a Nociglia (LE) dove risiede. Ha conseguito il diploma di perito industriale. Eletto nella circoscrizione di Lecce per la lista il Popolo della Libertà, già consigliere regionale nella VIII e nona legislatura per la lista la Puglia Prima di Tutto e vicepresidente della commissione consiliare allo sviluppo economico.

Dal 1978 dipendente della U.S.P.A.S. – Confartigianato di Lecce e dal 1988 segretario generale dello stesso ente. Dal 1998 al 2000 responsabile del Mezzogiorno e dell’utilizzo dei Fondi Comunitari di Confartigianato – Nazionale e dal 2001 al 2006 segretario regionale di Confartigianato Puglia e contemporaneamente componente del Consiglio generale dell’Ente Fiera del Levante-Bari e componente del Consiglio di Amministrazione Cassa Edile – Lecce. Dal 2002 al 2005 presidente dell’Ente Bilaterale Artigianato Pugliese (EBAP) e poi dal 2006 presidente del Comitato tecnico Artigiancassa Puglia. dal 2005 responsabile dei rapporti organizzativi con il sistema confederale per la Confartigianto. Da febbraio 2022 presidente della Camera di Commercio di Lecce, il nostro protagonista è Mario Vadrucci