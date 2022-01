FOGGIA – Un vasto incendio ha distrutto il deposito di un negozio, in Via Cosmano a Foggia, si tratta di un’attività commerciale molto nota nel capoluogo dauno. Le fiamme, gravino danni subiti dagli altri ambienti del locale. Le fiamme sono divampate nella notte, stando a quanto si apprende non sarebbe di natura dolosa, difficile il lavoro dei Vigili del fuoco giunti sul posto da diverse ore con cinque squadre. Intervento molto delicato a causa delle alte temperature che si sono sviluppate all’interno del locale e dalla carenza di ventilazione del piano interrato

Le operazioni di spegnimento sono in fase di completamento.

Secondo una prima valutazione fatta dagli stessi Vigili del Fuoco, l’incendio si sarebbe da una vettura parcheggiata in un box adiacente al negozio, il fuoco avrebbe

in breve raggiunto prima il deposito e poi gli altri licali dell’esercizio commerciale andato completamente distrutto. È intervenuta in ausilio anche una squadra del comando BAT. Le abitazioni sovrastanti, sono state evacuate nel corso della notte.