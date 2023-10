Foggia –

Il Comandante della Legione si è poi soffermato in un colloquio con i familiari dei militari decorati deceduti originari della provincia, a cui ha espresso i sentimenti di profonda vicinanza di tutta l’Istituzione.

Nella medesima occasione, ha proceduto alla consegna di dieciricompense a militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio:

– Encomio Semplice al Capitano ( ora in congedo ) Giuseppe Ricucci, al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Di Lella Michele e al Brigadiere Piano Antonio, effettivi alla Compagnia di San Severo, impegnati in un’indagine, condotta tra ottobre 2021 e novembre 2022 a San Severo, conclusasi con l’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

– Encomio Semplice al Luogotenente Carica Speciale Natale Sabino e al Brigadiere Capo Di Stasi Amedeo, effettivi alla Compagnia di Cerignola, impegnati in un’articolata indagine, condotta da febbraio 2021 a novembre 2022 nei comuni di Stornara ed Orta N ova, conclusasi con l’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per rapina a amano armata in danno di attività commerciali;

– Encomio Semplice al Brigadiere Pumpo Ernesto e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Grasso Maurizio, effettivi alla Compagnia di Lucera , che nell’agosto 2022 hanno soccorso un disabile che stava soffocando a causa di un boccone di cibo, salvandogli la vita grazie a manovre che hanno consentito la disostruzione delle vie respiratorie;

– Encomio Semplice al Brigadiere De Cillis Mauro Antonio e al Vice Brigadiere Festa Giuseppe, effettivi alla Compagnia di San Severo , che nell’ ottobre 2022 sono intervenuti presso un’abitazione bloccando un soggetto in stato di alterazione psico-fisica, poi arrestato, che stava tentando, dopo aver ucciso il proprio genitore, di colpire anche due familiari giunti sul posto ;

– Elogio al Maresciallo Maggiore Antonio Petruccelli, effettivo presso la Sezione di P.G. Carabinieri della Procura della Repubblica di Foggia, distintosi per il costante lodevole comportamento, la dedizione e l’elevato rendimento fornit i nell’adempimento del servizio .

Al termine il Generale Del Monaco, accompagnato dal Comandante Provinciale, dopo un colloquio con il Questore di Foggia, si è recato presso il Palazzo di Giustizia per un saluto al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica e, a seguire, presso il Palazzo del Governo per un incontro con il Prefetto di Foggia.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts

