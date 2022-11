Foggia: Gallo, ‘La sconfitta di domenica ancora mi dà fastidio’

Condividi su...

“In una settimana particolare, sicuramente diversa dalle altre, ho cercato di isolare e compattare la squadra, visto che dopo il ko casalingo con il Cerignola sono successe tante cose. Per quanto mi riguarda, indipendentemente da ciò che succede o succederà in società, il mio referente continua a essere il presidente Canonico, parlo sempre e solo con lui. La sconfitta di domenica ancora mi dà fastidio, soprattutto per come è maturata. I ragazzi hanno capito gli errori assumendosi le loro responsabilità: ora sta a noi aggiustare le cose”. Così Fabio Gallo, tecnico del Foggia, alla vigilia del match con il Monterosi. Di seguito, l’intervista completa: