Condividi su...

Linkedin email

“Per fare risultato a Castellammare c’è bisogno di una prestazione quasi perfetta, fino alla sosta abbiamo bisogno di macinare punti, non sono ammesse pause. La Juve Stabia è una squadra equilibrata: segna poco, ma subisce anche poco. Abbiamo lavorato su più soluzioni che, ovviamente, non intendo svelare. Troppi pareggi? Credo che nessuno scenda in campo per non vincere, anche se a volte conta muovere la classifica. Nelle ultime gare abbiamo sempre terminato in crescendo, sfiorando la vittoria con Virtus Francavilla, Viterbese e Messina. Alla squadra ho chiesto continuità, ma è chiaro che scendiamo in campo sempre per ottenere il massimo”. È l’analisi di Giuseppe Raffaele, allenatore del Potenza, prima della sfida del Menti con la Juve Stabia. (Foto Potenza Calcio)