Foggia e Potenza non escono dal buco nero: 0-0 allo “Zaccheria”

FOGGIA – Poche emozioni sugli spalti, ancor meno in campo. Allo “Zaccheria” Foggia e Potenza non escono dal momento complicato, un brutto 0-0 ne è la dimostrazione. Entrambe le squadre, però, tornano a muovere la classifica dopo due k.o. di fila. Primo brivido all’11’, sugli sviluppi di un corner il pallone giunge a Di Noia che incrocia troppo il mancino disturbato dalla pressione di Armini. 16’, ancora i satanelli, traversone dalla destra di Garattoni, l’incornata di Vezzoni fa soltanto spaventare la retroguardia lucana, pallone sul fondo. Ritmi bassi, alla mezz’ora Martini tenta la botta, Alastra non trattiene. 35’, punizione tagliata di Peralta, Di Noia interviene sul secondo palo, sulla respinta di un difensore Tounkara cestina la palla del vantaggio. Un minuto dopo l’episodio clou: 36’, Armini si addormenta, Tonin recupera la sfera e viene atterrato dal difensore, giallo e calcio di rigore. Dal dischetto il mancino incrociato di Peralta è intercettato da Alastra che salva il risultato. Negli spogliatoi a reti bianche.

In avvio di ripresa subito la sfuriata del Potenza, al 45’ Rossetti impegna Nobile che si sporca i guantoni. Al 54’ i satanelli rispondono con la convergenza di Tonin sul suggerimento di Frigerio, Alastra versione muro insuperabile dice di no. Ancora meno emozioni nel secondo tempo. 63’, imprecisa la conclusione di Rizzo. Al 65’ altro squillo dei lucani, cross di Gyamfi per l’acrobazia di Candellori che si coordina bene ma non riesce a dar velocità alla sfera, Nobile deve comunque allungarsi per evitare il peggio. I rossoneri attaccano dalla sinistra, Vezzoni in mezzo per Garattoni che impatta bene, Volpe colpito in volto dal pallone salva tutto in corner. È un Foggia a trazione anteriore nel finale, all’84’ entra anche Schenetti ma il forcing non è abbastanza convinto. In uno “Zaccheria” spettrale matura soltanto un freddo 0-0.

IL TABELLINO

Foggia (3-4-1-2): Nobile; Salines, Di Noia, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Martini (33’st. Odjer), Vezzoni (39’st. Schenetti); Peralta; Tonin, Tounkara. All. Cudini.

Potenza (3-5-2): Alastra; Armini, Sbraga, Maddaloni (43’st. Hristov); Hadziosmanovic (7’st. Gyamfi), Saporiti (1’st. Steffè), Schiattarella, Candellori, Volpe; Rossetti (18’st. Gagliano), Di Grazia (18’st. Gagliano). All. De Giorgio.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Note: ammoniti: Martini (F), Armini (P), Di Grazia (P), Rizzo (F).

Angoli: 8-3

