Foggia, Cudini deluso dopo il derby: “Non lo abbiamo giocato”

FOGGIA – Un passo indietro, perdere un derby fa male già di per sé, perderlo in casa alla penultima giornata, rischiando di compromettere la corsa play off, è ancora peggio. Serata da dimenticare per il Foggia, sconfitto da un Cerignola ai limiti della perfezione. Mirko Cudini non cerca alibi e non usa mezzi termini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author