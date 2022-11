Foggia-Crotone 2-0, rossoneri ai quarti di Coppa Italia C (sintesi)

Condividi su...

FOGGIA – Bello da vedere, sciolto, disinvolto, concreto, tenace. Il momento d’oro del Foggia tra campionato e coppa prosegue. E contro il Crotone viene bissato il successo di qualche settimana fa: il 2-0 finale dello Zaccheria non porta in dote tre punti, ma il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C.

Tanti cambi di formazione come prevedibile per Gallo e Lerda, ma almeno per quanto riguarda i rossoneri è la qualità a non venire meno. Al 6′ buona opportunità sui piedi di Tonin, che prova ad approfittare di uno svarione calabrese in difesa, il suo tiro termina a fil di palo. All’8′ replica di Rojas, il suo rasoterra finisce a lato. Al 23′ Foggia in vantaggio. Anche stavolta un rasoterra, da fuori area, che sorprende un Branduani non perfetto nell’intervento: 1-0. Al 35′ rossoneri a caccia del raddoppio: traversone di Costa per Ogunseye, ma il tentativo del numero nove termina a lato.

Sembra esserci meno intensità nella ripresa, le prime occasioni più importanti arrivano dal 63′ in poi. Tonin appoggia per Ogunseye, quindi incursione di Schenetti e palla a lato. I rossoneri si prendono però qualche rischio di troppo al 69′: difesa scoperta, ripartenza Crotone. Avanza Rojas verso l’area foggiana, poi pesca Bernardotyto che va al tiro, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Dalmasso. Al 90′ a chiudere definitivamente i conti ci pensa il neo entrato Peschetola: lancio di Garattoni per Vuthaj, che con uno splendido tacco serve il 33 che davanti a Branduani non sbaglia. Freddezza sotto porta che vale il 2-0, la qualificazione ed una buona dose di fiducia in vista del derby col Cerignola.

FOGGIA-CROTONE 2-0

RETI: 24’ Schenetti (F), 90’ Peschetola (F).

FOGGIA 352: Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Chierico (67’ Frigerio), Odjer (78’ Di Noia), Schenetti (78’ Petermann), Costa; Tonin (67’ Vuthaj), Ogunseye (78’ Peschetola). Panchina: Raccichini, Illuzzi, Malomo, Peralta, Sciacca, Maresca, Iacoponi, Battimelli. All. Gallo.

CROTONE 352: Branduani; Spaltro (86′ Abruzzese), Papini, Yakubiv, Crialese; Cantisani, Awua (46’ Giannotti), Rojas; Tumminello; Panico (68’ Filosa), Bernardotto (46’ Tribuzi). Panchina: Dini, Lucano, Giron, Golemic, Bove, Gomez, Vitale, Mogos, Chiricò, Pannitteri, Calapai. Allenatore: Franco Lerda.

ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Assistenti: Fratello e Spagnolo. IV: Vogliacco.

AMMONITO: Odjer, Rizzo, Chierico, Dalamsso (F); Panico (C).

ESPULSO: Dini (C) al 25’ del primo tempo per proteste.