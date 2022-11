Condividi su...

FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla è ufficialmente in silenzio stampa: prima del derby con il Taranto non parlerà nessun tesserato. L’unica eccezione, in esclusiva ai microfoni di Antenna Sud nel corso di Passione Biancazzurra (in onda ogni mercoledì alle ore 21), sono le dichiarazioni del presidente Antonio Magrì: un punto sul momento e la fiducia nei confronti di squadra e staff tecnico. E poi l’annuncio: “Domenica sarà la giornata pro-Virtus, i prezzi dei biglietti al 50%”.