Foggia, chieste informazioni per Achik. Il giocatore vuole restare in B

C’è anche il Foggia tra le diverse squadre interessate ad Ismail Achik, fantasista marocchino in uscita dal Bari. Il club rossonero avrebbe sondato il terreno per il classe 2000 e risulterebbe tra le diverse società di Serie C interessate. Pochi giorni fa avevamo parlato di un tentativo anche da parte del Cerignola, ma anche in questo caso la priorità di Achik resterebbe quella di giocarsi le proprie carte nel campionato di Serie B. Al momento, dunque, il marocchino metterebbe in secondo piano le offerte provenienti dalla terza serie in attesa di un’occasione tra i cadetti, intanto il Foggia c’è e monitora la situazione.

