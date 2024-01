Foggia, Carillo riaccoglie Cudini: “Ritrovare solidità e compattezza”

FOGGIA – Scontro diretto in vista per il Foggia, impegnato alla Nuovarredo Arena contro la Virtus Francavilla in un match che Antenna Sud trasmetterà in diretta in chiaro ed in esclusiva sul digitale terrestre.

I rossoneri sono reduci dall’ennesima settimana travagliata e da un ulteriore cambiamento in panchina, a guidare la squadra è tornato infatti Mirko Cudini. Il difensore Luigi Carillo, in conferenza stampa, ha riaccolto l’allenatore marchigiano, le sue parole nel servizio.

