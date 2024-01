Cerignola, con il Crotone via ad un tour de force di quattro gare

CERIGNOLA – Non solo Crotone, per il Cerignola si prospetta un mese di fuoco. Entra nel vivo la stagione dei gialloblù, reduci da un k.o. interno e dall’ennesimo pareggio, quello rimediato a Brindisi. Si parte dalla febbre del sabato sera, anzi dalla febbre di questo sabato sera, quando al “Monterisi” arriverà un Crotone reduce dal pari interno contro la Virtus Francavilla e perciò affamato di punti per non perdere ulteriormente contatto con il vertice. Una partita difficilissima per gli uomini di Tisci, chiamati però a zittire le critiche ed i malumori di una parte di tifosi che non ha digerito gli ultimi due risultati negativi. Il precedente non sorride, nell’unico match giocato in terra ofantina tra le due squadre, poco più di un anno fa, sono stati gli squali a spuntarla infliggendo all’Audace di Pazienza uno dei pochi dispiaceri casalinghi.

La partita contro i calabresi apre una serie di impegni di alto livello, il 2 febbraio gli ofantini saranno ospiti della capolista Juve Stabia, nove giorni dopo il derby tutto pugliese contro il Taranto al “Monterisi”, occasione per sfatare la serie di 0-0, unico risultato maturato tra dauni e ionici finora tra i professionisti. Per concludere questo tour de force, ma soltanto provvisoriamente, il Cerignola sarà chiamato alla prestigiosa trasferta di Benevento, in programma giovedì 15 febbraio in serale, un infrasettimanale doppiamente impegnativo vista la difficoltà dell’avversario e visto il percorso che gli ofantini dovranno affrontare prima di arrivare al “Vigorito”.

Un cammino che resta complesso anche dopo il 15 febbraio ma che, probabilmente, verrà segnato da queste quattro sfide, combinazione ghiotta in cui il Cerignola dovrà dimostrare di che pasta è realmente fatto, a partire da sabato sera, a partire dal Crotone.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author