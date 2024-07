Foggia, Camigliano rafforza la difesa

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Agostino Camigliano che si lega al club rossonero fino a giugno 2026 con opzione di rinnovo.

Camigliano, difensore classe 1994 nato a Segrate (MI), cresce calcisticamente nelle giovanili del Brescia. Nel 2013 fa il suo esordio nella serie cadetta sempre con i colori del Brescia. Nella stagione successiva il suo cartellino passa all’Udinese che, poi, lo gira in prestito alla Virtus Entella e al Cittadella. Nel 2016 breve parentesi nel Trapani per poi approdare nella Juve Stabia. Nel 2017/2018 diventa un giocatore del Cittadella che lo gira in prestito, nella seconda parte di stagione, al Cosenza. Nel 2021 veste la maglia della Reggiana, poi nuovamente del Cosenza. Nelle ultime due stagioni milita nell’Ancona e nella Pro Vercelli. Nella sua carriera ha totalizzato 231 presenze tra serie B e C.

Queste le sue prime parole in rossonero:

“Sono felice di poter iniziare questa avventura in rossonero. Conosco bene la piazza e il suo calore e so quanto questa squadra significhi tanto per la città”.

