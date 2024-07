Bari, ecco il quarto colpo in entrata: è ufficiale il ritorno di Manzari

Ogni giorno un’ufficialità diversa: continua a procedere a ritmi altissimi il calciomercato del Bari del direttore sportivo Magalini. Dopo tre under come il laterale sinistro Favasuli, il difensore centrale Obaretin e l’attaccante Sgarbi, è tempo del primo volto nuovo over, anche se appena un anno più anziano dello stesso Sgarbi: il barese Giacomo Manzari è ufficialmente un nuovo calciatore biancorosso. Il classe 2000, over a partire proprio da questa stagione, torna a casa dopo aver girovagato per l’Italia nel corso degli ultimi sei anni, a seguito del fallimento dell’estate del 2018 che interruppe la sua trafila nel settore giovanile della società del capoluogo pugliese. 24 anni da compiere il prossimo settembre, Manzari è un attaccante e arriva a titolo definitivo dal Sassuolo, sottoscrivendo un contratto triennale fino al giugno del 2027; per lui da ricordare in particolar modo l’ottima esperienza con la maglia del Monopoli in Serie C nella stagione 2022/2023, a precedere l’ultima annata trascorsa in B a metà tra l’Ascoli e la Feralpisalò con una sola rete all’attivo.

Il suo acquisto non rimarrà però a lungo isolato: è infatti tutto fatto con Moutir Chajia, duttile centrocampista classe 1998 in arrivo dal Como e pronto a riabbracciare mister Longo, suo tecnico di recente in riva al Lago; al suo fianco approderà in biancorosso anche Andrea Olivieri, esterno destro offensivo classe 2003 di proprietà dell’Atalanta e pupillo di Magalini a Catanzaro nello scorso campionato. Insomma, di qui a poco saranno sei di fatto i volti nuovi rispetto alla scorsa stagione. Un numero importante, a meno di due settimane dall’apertura del mercato, ma non ancora sufficiente per ritenere completa la squadra: mancano ancora un portiere – e qui nelle ultime ore la trattativa per Sorrentino del Monza sembra aver subito un leggero rallentamento a favore di un profilo più esperto -, due difensori centrali, un centrocampista e un paio di attaccanti di categoria.

