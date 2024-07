Foggia, in chiusura con il difensore Giulio Parodi

Secondo quanto riferito in ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud, il Foggia ha raggiunto un accordo di massima con Giulio Parodi, roccioso difensore della Pro Vercelli, classe 1997, ex Fermana e Juventus Next Gen. Il calciatore era appetito da diversi club di Serie C ma il giornata ci sarebbe stato l’affondo decisivo del ds del Foggia Domenico Roma.

