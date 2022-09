Foggia: Boscaglia, ‘Servirà gara perfetta per vincere a Picerno’

“Nonostante la sconfitta casalinga con il Latina, la settimana è stata tranquilla. I ragazzi si sono allenati con attenzione sapendo che abbiamo un percorso da seguire: sicuramente lungo visto che la squadra è tutta nuova”. Sono le parole di Roberto Boscaglia, tecnico del Foggia, alla vigilia del monday night di Picerno.

PICERNO – “Le insidie sono sempre le stesse – prosegue Boscaglia -. Il Picerno è una squadra compatta, abituata a giocare insieme. Saranno sicuramente arrabbiati dopo il ko di Catanzaro, dovremo disputare una partita perfetta per tornare a casa co; i tre punti. Non sarà facile, lo sappiamo”.

TIFOSI – “Mi sento di ringraziarli per quello che ci hanno dato domenica scorsa. So che sarà sempre così, è un piacere averli a Picerno, abbiamo bisogno di loro perché vogliamo vincere tutte le partite. Daremo il meglio in ogni occasione, sia come giocatori che come staff”.