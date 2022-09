FRANCAVILLA FONTANA – Durante il percorso, ha perso il controllo della sua bicicletta andando a sbattere contro un’auto parcheggiata all’altezza della discesa di Montemesola, in provincia di Taranto. Tragico incidente, intorno a mezzogiorno di oggi, nel corso del sesto Trofeo Madonna della Fontana partito da Francavilla in mattinata. A perdere la vita, un cicloamatore di 58anni pugliese, giunto da fuori provincia. La gara è andata avanti, chiudendosi sempre nella Città degli Imperiali, su viale Vincenzo Lilla. La premiazione, a seguito del tragico evento, è stata annullata. Alla tappa di granfondo, inserita nel circuito Giro dell’Arcobaleno, aveva partecipato anche il campione Alessandro Petacchi. Doveva essere, quindi, una giornata di sport e di festa, per altro a pochi giorni dalla Festa Patronale: purtroppo, si è conclusa in tragedia.

Sul luogo dell’incidente, gli operatori del 118, i medici di gara e i carabinieri della locale stazione. Toccherà ai militari determinare la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.