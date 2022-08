FOGGIA – Il terzino destro per Boscaglia arriva dalla Juventus. La società rossonera sta ha definito l’arrivo in prestito del difensore Daniel Leo, calciatore svizzero, classe 2001, che lo scorso anno ha collezionato 20 partite con la maglia della Juventus Under 23. Prelevato appena 18enne dal Team Ticino, ha giocato prima con la Primavera 1 dei bianconeri e poi con la squadra di Zauli, che lo scorso hanno ha raggiunto i playoff del girone A di Serie C. Sarebbe un rinforzo dal sicuro avvenire per Boscaglia che così completa anche la corsia di destra, dove fino ad oggi, c’era il solo Garattoni in rosa.