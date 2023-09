Foggia: 17enne accoltellato durante una lite, c’è un fermato

La Polizia ha fermato un ragazzo di 19 anni che nella serata di giovedì 14 settembre avrebbe accoltellato un 17enne, probabilmente al termine di un litigio tra coetanei, a Foggia.

Dopo l’accoltellamento, il 19enne ha registrato un video in diretta sui social spiegando quanto era successo: ha raccontato di essere stato attirato in un vicolo da un gruppo di coetanei e di essere stato aggredito. Lo stesso ragazzo ha ammesso di essersi presentato all’incontro armato di coltello.

L’accoltellamento è avvenuto in via Mele, nei pressi della prefettura, nel pieno centro di Foggia. Il ferito è stato condotto in codice rosso al Policlinico Riuniti. La Polizia sta conducendo le indagini per risalire al movente e chiarire la dinamica.

