San Severo: imprenditore denuncia estorsori, due arresti

A San Severo, nel foggiano, Carabinieri e Polizia hanno arrestato due persone per estorsione in concorso. L’operazione è l’epilogo di una serie di servizi di osservazione compiuti dopo la denuncia, presentata nell’agosto scorso, da un imprenditore al quale erano state incendiate due automobili per non aver consegnato una cospicua somma di denaro.

I Carabinieri di San Severo e gli agenti della Squadra Mobile di Foggia, coordinati della Procura, hanno monitorato per circa un mese gli spostamenti della vittima, che lo scorso 8 settembre ha consegnato il denaro richiesto a un uomo. Quest’ultimo è stato bloccato subito dopo in un appartamento, dove era insieme a un complice e dove sono stati recuperati i soldi provento del reato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp