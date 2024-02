Due giovani sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri della Stazione di Ruffano

(LE) poiché ritenuti presunti responsabili del danneggiamento avvenuto la sera del 21

gennaio scorso, ai danni dell’apparecchio Photored installato in località Monaci, sulla SS

476 che conduce a Santa Maria di Leuca. I due avrebbero tranciato i cavi di

alimentazione rendendo l’apparecchiatura inutilizzabile.

A denunciare l’azione delittuosa sono stati gli agenti della Polizia Locale di Ruffano che

hanno riferito la notizia ai Carabinieri della locale Stazione.

Immediata è stata la risposta degli uomini dell’Arma che, attraverso una tempestiva

attività info-investigativa, hanno ricostruito una dettagliata dinamica dei fatti con la

conseguente individuazione dei presunti responsabili. Indispensabile è stato l’esame dei

filmati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Non vi è certezza sul motivo che avrebbe spinto i due giovani a compiere tale azione.

Probabilmente ispirati al fenomeno “Fleximan” che sta colpendo alcune regioni del nord

Italia dove, ignari stanno letteralmente abbattendo decine di autovelox. Oppure perché,

ancor più semplicemente, uno dei due presunti autori, solo qualche giorno prima sarebbe

stato sanzionato proprio da quel dispositivo con la conseguente decurtazione di punti

sulla patente.

Terminate le operazioni di polizia, i due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo salentino.

Si evidenzia che, essendo il procedimento penale ancora nella fase iniziale, le persone denunciate sono da

ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva

