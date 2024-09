Fitto, Decaro e il valzer della politica euro-pugliese a Bisceglie

Passa da Bisceglie il giro di valzer della politica euro-pugliese. Da chi dalla Puglia è andato in Europa e prossimamente potrebbe tornare nel tacco d’Italia a chi è in attesa di una sua nomina per ritornare in Europa. Antonio Decaro e Raffaele Fitto hanno incrociato il proprio percorso, in senso fisico questa volta e non solo politico, a Bisceglie, dove sul palco di Digithon si sono confrontati in un dibattito condotto dalla giornalista Myrta Merlino. Massimo riserbo da parte del Ministro Raffaele Fitto che ha preferito non rilasciare dichiarazioni alla stampa, mantenendo una linea di prudenza in attesa del voto del parlamento europeo sulla sua nomina a commissario. Possibilista invece l’eurodeputato Antonio Decaro su un suo possibile ritorno come candidato alla presidenza della Regione che rinvia la decisione di circa un anno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author