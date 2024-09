Fitto, continua lo scontro tra maggioranza e opposizioni

Roma – L’appuntamento è per il prossimo 17 settembre, durante la Plenaria di Strasburgo. La partita dell’Italia si gioca qui. Giorgia Meloni è impegnata a trovare accordi. Di mezzo c’è il suo Ministro, Raffaele Fitto ma soprattutto il ruolo di peso che potrebbe arrivare con una vicepresidenza esecutiva. La strada sembrerebbe spianata se non fosse che Verdi Italiani e the Left hanno annunciato voto contrario. Il Pd ancora non si esprime. Le opposizioni però, sono divise. Carlo Calenda di azione invita a votare uniti per l’italia

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author