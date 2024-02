FITri Puglia, ambizioni di crescita e valorizzazione anche per il 2024

Il triathlon pugliese scalda i motori in vista di un 2024 che si preannuncia entusiasmante e denso di eventi. Nei giorni scorsi è stato reso noto il calendario gare che pone le premesse per una stagione molto importante, in cui l’attività avviata a partire dal 2021 con lungimiranza e sacrificio dal Comitato Regionale FITri presieduto da Antonio Tondi si coniuga all’imponente lavoro di squadra delle società pugliesi determinando una crescita significativa del movimento sotto il profilo numero e qualitativo.

“Nel nuovo anno abbiamo la conferma in blocco di tutte le realtà della nostra regione, alle quali si aggiunge con piacere la neonata Asd Bari Triathlon che entra a far parte della nostra grande famiglia – sottolinea Tondi – . L’esordio agonistico ufficiale avverrà domenica 25 febbraio presso l’Autodromo del Levante di Binetto, sede del “Duathlon del Levante 2024”.

Fortemente voluta dalla Netium alla luce del notevole successo riscontrato nella prima edizione (prova con cui era viceversa calato il sipario sull’attività dello scorso anno, nda), la manifestazione rappresenterà la prima tappa del circuito #racehard, sarà aperta agli Age Group e alle categorie giovanili su cui puntiamo particolarmente e costituirà un valido banco di prova proprio in vista dei Campionati Italiani di Duathlon Giovanile, in programma a Magione il 13 e 14 aprile. Tra l’altro, il campo gara sarà davvero perfetto perché gli atleti si misureranno su un percorso che ricreerà le medesime condizioni dell’Autodromo di Magione.

La gara del 25 febbraio sarà preceduta inoltre da uno stage di preparazione per le categorie giovanili promosso lunedì 12 febbraio alle 10.00 sempre a Binetto dal tecnico della Netium, Vito Nacci, con la partecipazione dell’RGT Puglia, Stefano De Razza. Inoltre, il comitato pugliese che mi onoro di dirigere ha lavorato in modo solerte e senza soluzione di continuità con il fermo proposito di riproporre il consolidato circuito #racehardnelle diverse declinazioni del duathlon, dell’aquathlon e del triathlon, che poi andranno a confluire come nelle precedenti edizioni nella Coppa Puglia riservata alle società”.

La Puglia avrà un ruolo da protagonista anche nella seconda edizione del circuito interregionale “Magna Grecia” coordinato dal nocese Nicola Intini (responsabile Sviluppo Area Centro Sud della FITri). “E’ un altro aspetto di cui andiamo particolarmente orgogliosi – aggiunge Tondi – . Quest’anno il “Magna Grecia” scatterà proprio in Puglia con il Duathlon Corto del 10 marzo a Gallipoli, con l’organizzazione della Salento Triathlon Enjoy. Siamo convinti di poter anche in questa circostanza replicare il successo dello scorso anno”.

