MOLA DI BARI – Torna Fish Experience, l’appuntamento promosso dal Gal Sud Est Barese per la promozione ittico costiera di Mola di Bari. Il cartellone di questa terza edizione prevede laboratori per bambini e ragazzi, mostre artistiche, contest fotografici, attività di snorkeling, uscite in barca e talk show sui temi della gastronomia tipica a base di pesce. Un’iniziativa che vede il Comune di Mola di Bari ed il Gal Sud Est Barese impegnati nel celebrare la Puglia del mare grazie ai colori e ai sapori di uno dei borghi marinari d’eccellenza.