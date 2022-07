Due rinforzi per Peppe Laterza. Il Monopoli ha ufficializzato gli ingaggi di Mirko Drudi, difensore centrale classe 1987, e Matteo Ahmetaj, attaccante Italo-montenegrino 2002.

MIRKO DRUDI (nella foto SS Monopoli) – Contratto fino al 30 giugno 2024 per l’esperto difensore centrale romagnolo. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, debutta in prima squadra in Serie B nella stagione 2006/07 e successivamente colleziona oltre 190 presenze tra i professionisti con le maglie di Poggibonsi, Bassano, Valenzana, Forlì, Santarcangelo, Trapani e Lecce; con i giallorossi vince il Campionato di Serie C nella s.s. 2017/18. Nelle tre stagioni dal 2018 al 2021 ha disputato il Campionato di B con Cittadella e Pescara totalizzando complessivamente 64 partite; nell’ultima stagione, sempre con gli abruzzesi in C, 28 presenze e 2 reti.

MATTEO AHMETAJ – L’attaccante italo-montenegrino classe 2002 cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, nel 2018 si trasferisce a Matera, dove a soli 16 anni esordisce tra i professionisti e nella stagione 2019/20 disputa il Campionato “D. Berretti” con il Monza; a giugno del 2020 viene acquistato dal Bari rivelandosi uno dei protagonisti della formazione Primavera e nell’ultima stagione, ha militato nelle fila del Vastogirardi in Serie D. In questa prima fase di ritiro pre-campionato è stato aggregato alla prima squadra della SSC Bari, siglando diverse reti nelle amichevoli disputate dai biancorossi. Matteo Ahmetaj è già a disposizione di Laterza per il ritiro pre-campionato.