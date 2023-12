Fisco, rimborsi record: oltre i 22,4 miliardi nel 2023

Supera i 22,4 miliardi di euro la somma complessivamente rimborsata quest’anno dal fisco a famiglie e imprese. Il 2023 – comunica l’Agenzia delle Entrate – si chiude dunque con il miglior risultato di sempre: 2,5 miliardi in più erogati rispetto al 2022, quando furono rimborsati 19,9 miliardi (+12%). E’ record anche per il numero dei pagamenti effettuati direttamente dall’Agenzia per rimborsare i contribuenti: hanno superato l’asticella di 3,4 milioni (55mila più dello scorso anno), un livello mai raggiunto finora.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp