Roma – “Non abbiamo aamici a cui fare favori se non gli italiani onesti che pagano le tasse”. Sono le parole della Premier, che parla della riforma, attesa da 50 anni che ha l’obiettivo di disegnare una nuova idea di Italia più vicina alle esigenze dei contribuenti e delle “aziende”. “C’è una grande responsabilità nel gestire le risorse, che non possono essere usate in modo irresponsabile. Dalle file dell’opposizione però, il fisco del governo Meloni aggrava la disparità tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. E’ un primato di condoni, dicono.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author