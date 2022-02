Finale Coppa Italia Eccellenza, Barletta-Martina 2-1. IL SERVIZIO

Il Barletta si aggiudica la Coppa Dilettanti Puglia: batte 2-1 il Martina e vola alla fase nazionale. In uno stadio Poli stracolmo di tifosi, decidono le reti di Morra e Lavopa. Inutile il gol di Mangialardi e il forcing finale del Martina.

Pizzulli sceglie Ancora-Gulic-Delgado, risponde Farina con la coppia Morra-Pignataro. Passano cinque minuti ed è subito il Barletta ad andare in vantaggio: lancio lungo di Tucci, Pignataro supera Cocozza e Lavopa deve solo depositare il pallone in rete. È 1-0 ed esplode il Poli. Risponde il Martina con due occasioni: al 12esimo Ancora si accentra ma spara alto, al 18esimo Gulic conclude e la deviazione per poco non beffa Tucci, reattivo a mettere in corner. Al minuto 24’, ecco che il Barletta però raddoppia: disimpegno sbagliato del Martina, capovolgimento di fronte rapidissimo e Morra batte sul primo palo Cocozza. 2-0 e uno-due fulmine per i biancazzurri. Prova a risponderei l Martina al minuto ventotto con Brescia, che calci dai trenta metri e complice una deviazione, va vicinissimo ad accorciare le distanze. L’ultima emozione è il gol annullato al Barletta per un fuorigioco segnalato dal primo assistente.

Nella ripresa il Martina prova subito ad accorciare le distanze. Ci prova al 56esimo Delgado che calcia da fuori, senza inquadrare lo specchio della porta. È dieci minuti più tardi che i biancazzurri capitalizzano una buona ripartenza: Ancora serve Mangialardi che non sbaglia e batte Tucci per il 2-1. Da qui parte l’assalto del Martina che un minuto più tardi va vicino al 2-2 su corner ma Fruci non inquadra lo specchio. Ma è a cavallo tra il 75’ e l’80 che viene sfiorato il pareggio: prima con Mangialardi che non finalizza un rigore in movimento a botta sicura e pi cinque minuti più tardi con un tiro di Ancora che fa la barba al palo, facendo tremare il Poli. L’ultimissimo sussulto è un pallone vagante che al 95’ rimane in area di rigore e tiene tutti con il fiato sospeso. Ma finisce così a Molfetta: il Barletta vince la Coppa Dilettanti Puglia e comincia il percorso nazionale, il Martina esce a testa alta ma la finalissima resta uno spot per il calcio pugliese.