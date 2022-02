Il Barletta vince la Coppa Dilettanti Puglia: batte 2-1 il Martina

Il Barletta vince la Coppa Dilettanti Puglia, batte il Martina per 2-1 e vola alla fasi nazionali. Esce a testa altissima la squadra biancazzurra che nel forcing finale non trova il gol del pareggio e di quello che sarebbe stato il successo per la formazione di Pizzulli.

Decidono le reti di Lavopa e Morra nel primo tempo, manca la zampata al Martina nella ripresa per riportarla sul pareggio: la rete di Mangialardi ha permesso di tenere accesa la fiammella, che poi non è stata alimentata dalla seconda rete.

Ora il Barletta troverà la finalista della Coppa Italia Eccellenza Campanaia (il San Marzano) e della Basilicata, per il primo turno della fase nazionale.