FIGC, Gabriele Gravina viaggia spedito verso la riconferma

Sarà con ogni probabilità ancora una volta la FIGC di Gabriele Gravina anche dal 2025: l’assemblea elettiva per scegliere il nuovo presidente federale è in programma il 3 febbraio prossimo, ma il dirigente sportivo originario di Castellaneta risulta essere l’unico candidato. Il termine per presentare domanda (e opposizione) in tal senso è peraltro scaduto lo scorso 25 dicembre. Durante il suo lungo mandato, si segnalano la vittoria degli europei del 2021 della nazionale guidata da Mancini, il professionismo femminile, l’introduzione del VAR e l’assegnazione di Euro 2032, sia pure in coabitazione con la Turchia, diventando inoltre vice-presidente UEFA. Tra i programmi futuri un’attenzione rivolta a stadi, settori giovanili e sostenibilità economica dei club. Gravina è in carica dal 2018, prendendo il posto di Roberto Fabbricini (commissario straordinario) e Carlo Tavecchio (2014-2017).

Sono state allo stesso tempo rese note le candidature per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Serie A: Francesco Calvo, Stefano Campoccia, Carlo Catte, Claudio Fenucci, Alessandro Ferrari, Adriano Galliani, Giuseppe Marotta, Luca Martines, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Saverio Sticchi Damiani e Francesco Terrazzani. In Serie B i candidati sono Giovanni Carnevali e Giovanni Gardini. Infine, l’unico nome per laLega Pro è quello di Daniele Sebastiani.

